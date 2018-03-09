Эмомали Рахмон: Визит Шавката Мирзиёева – «судьбоносный и исторический»

Душанбе, , 14:13 — REGNUM По всем вопросам, которые обсуждались, были достигнуты положительные результаты. Так президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прокомментировал итоги встречи с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном в формате «1+1», сообщает ИА «Азия-Плюс».

"Сегодня практически не осталось ни одной проблемы, которые бы препятствовали развитию двусторонних отношений», — заявил Шавкат Мирзиёев.

Эмомали Рахмон поблагодарил президента Узбекистана за взаимопонимание и назвал его визит в Таджикистан «судьбоносным и историческим».

Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон продолжили переговоры в расширенном составе. В переговорах также приняли участие члены официальных делегаций, руководители министерств и крупных компаний, а также руководители приграничных областей двух стран.

Во время встречи были обсуждены ряд вопросов, в большинстве своем экономического характера.

Шавкат Мирзиёев пригласил своего таджикистанского коллегу посетить Узбекистан с ответным государственным визитом в удобное для него время.

Напомним, сегодня с государственным визитом в Душанбе прибыл президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. В аэропорту его лично встретил Эмомали Рахмон и другие официальные лица, после чего во Дворце Нации состоялась встреча лидеров двух стран за закрытыми дверями. Еще до ее начала глава Узбекистана заявил, что Ташкент намерен развивать сотрудничество с Душанбе по всем направлениям и вывести отношения на стратегический уровень.