Главы Таджикистана и Узбекистана поговорили один на один

Душанбе, , 14:09 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сегодня, 9 марта, прибыл с государственным визитом в Таджикистан. В аэропорту его приветствовал его таджикистанский коллега Эмомали Рахмон.

Официальная церемония встречи главы Узбекистана прошла во Дворце Наций, где впоследствии состоялась встреча лидеров двух стран за закрытыми дверями. Но прежде Мирзиёев поделился с журналистами видением перспектив сотрудничества между государствами.

Он не стал отрицать того, что на протяжении многих лет отношения Узбекистана и Таджикистана были прохладными, но отметил, что по пути из аэропорта «увидел в глазах» таджикского населения надежду на потепление. По словам президента Узбекистана, «Ташкент последовательно будет развивать отношения с Душанбе во всех направлениях», а сотрудничество двух стран будет выведено на стратегический уровень.

Напомним, это первый визит узбекского президента в Таджикистан с 2000 года и первый визит Шавката Мирзиёева в Душанбе в должности главы государства. Ожидается подписание более 25 документов, в том числе Соглашения о взаимных поездках граждан и Договор об отдельных участках узбекско-таджикской государственной границы.