Главой МИД Германии станет социал-демократ Хайко Маас

Берлин, , 13:55 — REGNUM Новым министром иностранных дел Германии станет социал-демократ Хайко Маас. Об этом сегодня, 9 марта, пишет Deutsche Welle.

Напомним, в Германии после выборов в бундестаг несколько месяцев не удавалось сформировать коалиционное правительство.

Набравший большинство голосов блок ХДС/ХСС должен был найти себе партнеров для формирования коалиционного правительства, так как количество голосов, отданных за христианских демократов, было недостаточным для формирования однопартийного кабинета.

Сперва были проведены переговоры о так называемой коалиции «Ямайка» с «Зелеными» и «Свободными демократами». Но результата они не принесли.

Тогда руководству ХДС/ХСС и прежде всего канцлеру Ангеле Меркель оставалось либо согласиться на повторные выборы с непредсказуемым результатом, при том что ХДС/ХСС могли уже не выдвинуть её в качестве лидера, либо продавить СДПГ и создать так называемую «Большую коалицию».

Переговоры были трудными и тянулись несколько месяцев. В итоге 7 февраля стало известно, что ХДС/ХСС и СДПГ завершили переговоры о формировании коалиционного правительства.

Сейчас идет активная фаза формирования нового германского коалиционного правительства. Ранее пост министра иностранных дел занимал Зигмар Габриэль, который также является членом СДПГ. Но недавно он написал на своей странице в Twitter, что в новое правительство он не войдет.

Новым главой германского внешнеполитического ведомства станет бывший министр юстиции Хайко Маас.

Исполняющие обязанности сопредседателей Социал-демократической партии Андреа Налес и Олаф Шольц отметили, что Маас, будучи министром юстиции, уже продемонстрировал «чёткое отношение» и «дипломатическое мастерство и стабильность».