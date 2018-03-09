Премьер-министр Грузии призывает Россию выйти из «заколдованного круга»

Тбилиси, , 13:31 — REGNUM Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили обратился к правительству России и напомнил ему, что в этом году исполняется десять лет событий августовской войны, которые, по определению премьера, оставили глубокий след в сознании грузинского народа и в отношениях между Грузией и Россией.

Специальное обращение премьера опубликовано на его странице в соцсети Facebook на грузинском и английском языках.

«Разорваны дипломатические связи. Признание Москвой независимости Абхазии и Цхинвальского региона фактически завело в тупик перспективу установления нормальных межгосударственных отношений. Сейчас перед нами стоит выбор: встретить эту дату взаимными обвинениями и острыми заявлениями, недостатка в которых за прошедшие годы не было, или сделать разумные, пусть даже малые шаги к выводу наших отношений из этого заколдованного круга», — воззвал к российским коллегам глава грузинского правительства.

По его словам, Грузия заинтересована в реальном прогрессе в процессе Женевских переговоров и готова к прямому диалогу с абхазами и осетинами, но в этом вопросе крайне важен реальный конструктивный подход со стороны России.

«К сожалению, сегодня мы стоим перед сложной реальностью. Двусторонние торгово-экономические отношения мы восстановили, но цепь трагических событий продолжается до сих пор. Это подрывает перспективу урегулирования грузино-российских отношений», — написал Георгий Квирикашвили.

Одним из таких трагических событий премьер назвал смерть гражданина Грузии Арчила Татунашвили, вопрос передачи тела которого родным до сих пор не решен, несмотря на обращения правительства и патриархии Грузии и призывы мирового сообщества.

«Обращаюсь к высшему руководству Российской Федерации, чтобы, осознавая ответственность за сегодняшний день перед будущими поколениями, мы сделали совместные шаги к выходу из этой сложной ситуации», — завершил свое обращение Георгий Квирикашвили.

Напомним, что Арчил Татунашвили вместе с еще двумя гражданами Грузии был задержан в Ахалгори (Ленингори) 22 февраля, а 23 февраля стало известно, что он скончался в Цхинвальской больнице. Тело Татунашвили югоосетинская сторона до сих пор не передала его семье, мотивируя отказ необходимостью проведения экспертизы на территории России. Родные погибшего подозревают, что он скончался от ранений, полученных в результате физической расправы со стороны сотрудников правоохранительных органов Южной Осетии.

Патриарх Грузии Илия Второй обратился к патриарху Московскому и Всея Руси и попросил его содействия в решении вопроса выдачи тела Татунашвили грузинской стороне. Патриарх Кирилл заверил грузинского патриарха, что вопрос будет решен в ближайшие дни. Тем не менее тело Татунашвили пока родным не передано.

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