Лавров: Заявления о причастности России к отравлению Скрипаля — пропаганда

Аддис-Абеба, , 11:21 — REGNUM Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что российское правительство не слышало ни одного факта о причастности российских властей к отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери. Соответствующее заявление Лавров сделал сегодня, 9 марта, на пресс-конференции по итогам переговоров с председателем комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом.

Лавров подчеркнул, что ни одного факта причастности российских властей к отравлению Скрипаля в Великобритании никто не представил. Любые заявления на этот счет — чистая пропаганда.

«Это несерьёзно, это чистой воды пропаганда, нагнетание истерики и истерии», — заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

Также Лавров подчеркнул, что Москва готова оказать любое содействие в расследовании этого дела.

«Если действительно нужна помощь со стороны России, то мы будем готовы рассмотреть такую возможность, если у нас действительно есть соответствующие данные», — подчеркнул Лавров.

Напомним, 5 марта стало известно, что в торговом центре британского города Солсбери были обнаружены 66-летний мужчина и 33-летняя женщина с признаками тяжелого отравления. Вскоре выяснилось, что мужчина — это бывший российский разведчик Сергей Скрипаль, шпионивший на Великобританию, а женщина — его 33-летняя дочь Юлия.

Скрипаль был осужден в России за шпионаж, но затем помилован и обменян на российских граждан, обвиненных в США в предательстве.