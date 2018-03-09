В бывшего главу штаба Трампа бросили российский флаг и назвали предателем

Вашингтон, , 10:40 — REGNUM В бывшего начальника предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, когда тот выходил из здания суда, неизвестный мужчина бросил флаг Российской Федерации и обозвал предателем. Видеозапись данного инциденте была опубликована накануне, 8 марта, в социальных сетях.

На видеозаписи видно, как немолодой мужчина в темных очках выкрикивает слово «предатель» и бросает в Манафорта флаг Российской Федерации. Также нападающий обвиняет Манафорта в «продаже Америки русским».

Примечательно, что Манафорта в США обвиняют вовсе не в «связях с Россией», а в незарегистрированной работе лоббистом от лица Украины, а также в уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств.

Стоит отметить, что Манафорт долгие годы работал с украинской властью, и ни для кого секретом это не являлось. Начиная с 2004 года по приглашению украинского бизнесмена Рината Ахметова Манафорт работал с кандидатом в президенты Украины Виктором Януковичем. Когда Янукович стал президентом, его сотрудничество с Манафортом продолжилось. Свой офис на Украине Манафорт закрыл только в 2016 году. В том же году он стал руководителем президентской кампании Дональда Трампа.

В августе 2016 года в СМИ всплыла информация о том, что Пол Манафорт с 2007 по 2012 год мог нелегально получить от экс-президента Украины Виктора Януковича и его Партии регионов $12,7 миллиона незарегистрированных наличных платежей. Эту информацию обнародовал народный депутат Украины, экс-журналист Сергей Лещенко. В Национальном антикоррупционном Бюро Украины (НАБУ) подтвердили информацию о том, что Манафорт фигурирует в так называемой теневой бухгалтерии Партии регионов. Тут у Манафорта и начались неприятности.

Его делом занимается специальный прокурор Роберт Мюллер, который расследует дело о «российском вмешательстве» в американские выборы, а также предполагаемые связи Дональда Трампа с Москвой.

Стоит отметить, что на судебном заседании, после которого в Манафорта бросили российский флаг, он заявил о своей невиновности и потребовал суда присяжных.