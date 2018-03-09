Глава Южной Кореи: Встреча Трампа с Ким Чен Ыном — это историческое событие

Сеул, , 09:52 — REGNUM Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин назвал возможную встречу лидера Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом «историческим событием». Об этом сегодня, 9 марта, сообщает Associated Press.

Напомним, ранее южнокорейские власти заявили, что президент США Дональд Трамп согласился на встречу с лидером Северной Кореи.

Данная встреча может пройти до мая 2018 года.

Мун Чжэ Ин считает, что такая встреча станет поистине историческим событием и поможет встать на путь денуклеаризации Корейского полуострова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после резкого обострения ситуации на Корейском полуострове в 2017 году, когда КНДР проводила серию ядерных и баллистических испытаний, с началом 2018 года наступила некоторая разрядка.

Состоялась серия переговоров между представителями КНДР и Южной Кореи. Северокорейская делегация впервые прибыла в Сеул. Кроме того, северокорейские спортсмены приняли участие в XXIII зимних Олимпийских играх, которые проходили в южнокорейском Пхёнчхане. По отдельным спортивным дисциплинам северокорейские и южнокорейские спортсмены выступали единой командой объединенной Кореи.

Но при этом США и Япония не отказываются от проведения масштабных военных учений в непосредственной близости от границ и берегов КНДР.