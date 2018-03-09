Косачёв ожидает модификации политики США после призыва к диалогу

Москва, , 08:49 — REGNUM В Совфеде надеются, что за адекватным прочтением послания президента РФ Федеральному собранию последует разумная модификация политики США.

Группа сенаторов обратилась к госсекретарю США Рексу Тиллерсону с призывом начать диалог с Москвой после заявлений президента России Владимира Путина о новом оружии.

«Искренне надеюсь, что за этим адекватным прочтением послания Владимира Путина Федеральному собранию России последует такая же адекватная и разумная модификация политики США в сфере стратегической стабильности и коллективной безопасности», — написал в соцсети глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв.

Сенатор отметил, что после многих месяцев и даже лет жесточайшей риторики со стороны американских конгрессменов и сенаторов в адрес России вплоть до требований разорвать отношения появляются признаки «позитивного», а не «негативного» парламентского давления, причем на президента США, а не России.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в заявлении группы сенаторов США также указывается на то, что представленные Путиным новые виды вооружения, в частности, крылатая ракета и ядерный подводный беспилотник, не подпадают под действие договора СНВ-3, поэтому США необходимо начать переговоры с Россией для обновления этого соглашения.

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