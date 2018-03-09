РФ готова передать госдепу копию запроса на встречу Лаврова с Тиллерсоном

Вашингтон, , 08:18 — REGNUM Посольство Российской Федерации в Вашингтоне готово предоставить государственному департаменту копии запроса на встречу министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря Рекса Тиллерсона. Соответствующее заявление сделал сегодня, 9 марта, пресс-секретарь российского посольства в Вашингтоне Николай Лахонин.

Он сообщил, что российская дипломатическая миссия может через сеть микроблогов Twitter предоставить американскому внешнеполитическому ведомству копию того запроса, который МИД РФ посылал в госдеп о встрече Лаврова с Тиллерсоном в Эфиопии.

«Twitter кажется более надёжным и быстрым каналом коммуникации (под вашим правительственным контролем) относительно неотложных вопросов. Мы готовы отправить копии наших «формальных приглашений» через сообщения… Дайте нашим министрам встретиться!» — написал Лахонин на своей странице в Twitter.

Российская дипломатическая миссия в США процитировала это сообщение Лахонина в официальном Twitter посольства.

Напомним, официальный представитель государственного департамента США Хизер Науэрт настаивает на том, что госдеп не получал от российской стороны никаких запросов на встречу Лаврова с Тиллерсоном.

Дело в том, что главы внешнеполитических ведомств США и России одновременно находились в столице Эфиопии Аддис-Абебе и даже проживали в одном и том же отеле. В связи с этим российская сторона предложила провести двусторонние переговоры по накопившимся в российско-американских отношениях вопросам. Был направлен официальный запрос в государственный департамент США, но ответа на него не последовало.

А затем Науэр несколько раз на брифингах заявила, что госдеп никаких запросов не получал. Сам Лавров после заявлений Науэрт заявил, что её слова не соответствуют действительности.