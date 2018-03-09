Группа сенаторов считает, что США должны пойти на переговоры с Россией

Вашингтон, , 07:46 — REGNUM Группа американских сенаторов обратилась к государственному секретарю США Рексу Тиллерсону с призывом начать диалог с Россией после заявления президента Владимира Путина о наличии у РФ новых видов стратегического вооружения. Об этом накануне, 8 марта, сообщали американские СМИ.

Сообщается, что трое сенаторов-демократов, Джефф Меркли, Дайан Файнстин, Эдвард Марки, а также независимый сенатор Берни Сандерс направили Тиллерсону открытое письмо с просьбой начать всеобъемлющий диалог о стратегической стабильности с Москвой после того, как российский лидер Владимир Путин объявил о создании новых видов стратегических вооружений.

«Стратегический диалог между США и Россией стал актуальнее после публичного выступления президента Путина 1 марта, когда он упомянул о нескольких новых видах ядерного вооружения, которые Россия, как сообщается, разрабатывает, включая крылатую ракету и ядерный подводный беспилотник», — сказано в письме.

Сенаторы напоминают, что эти новые виды вооружений не ограничены никакими договорами, и если они будут развернуты, то дестабилизируют ситуацию в мире.

Кроме того, политики уточняют, что эти новые виды российского стратегического вооружения не попадают под действие договора СНВ-3. Именно поэтому США необходимо начать переговоры с Россией для обновления этого соглашения.

Если данное соглашение будет продлено, то американские проверяющие смогут контролировать, как Россия соблюдает лимиты ядерного оружия и сокращает свои арсеналы.

Более того, всеобъемлющий диалог с Россией о стратегической стабильности позволит урегулировать разногласия вокруг договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), уверены сенаторы.

Стоит отметить, что ни один из авторов этого письма к Тиллерсону не возглавляет какой-либо комитет сената. Также авторов не поддержали контролирующие верхнюю палату конгресса республиканцы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию представил шесть новых российских стратегических систем вооружения.

Речь идёт о межконтинентальной баллистической ракете нового поколения «Сармат», авиационном гиперзвуковом ракетном комплексе «Кинжал», гиперзвуковом комплексе «Авангард».

Также Путин рассказал о ядерном подводном беспилотнике, который позволяет наносить удар по военно-морским базам и побережью противника, наземном лазерном атакующем комплексе, а также крылатой ракете с ядерной энергоустановкой.

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