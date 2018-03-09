Пятница, 9 Марта 2018 года
09:31:31 МСК

Белый дом подтвердил согласие Трампа на встречу с Ким Чен Ыном

Политика

Санкции и давление на Пхеньян остаются в силе

Вашингтон, 9 марта 2018, 05:19 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп согласен встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

Пресс-секретарь администрации главы США Сара Сандерс пояснила, что время и место встречи стороны согласуют позднее. Санкции и давление на Северную Корею пока останутся в силе.

В заявлении Сандерс подчеркивается, что Вашингтон с нетерпением ожидает денуклеаризации КНДР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о готовности Дональда Трампа встретиться с Ким Чен Ыном сообщил советник президента Южной Кореи по безопасности Чон Ый Ён. По его словам, американский лидер согласен провести переговоры до мая.

В начале марта в Пхеньяне состоялись переговоры правительственной делегации Южной Кореи и главы КНДР Ким Чен Ына. Северокорейская сторона подтвердила приверженность денуклеаризации Корейского полуострова, отметив, что причин для обладания ядерным оружием у нее не будет в случае отсутствия военной угрозы со стороны других государств.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп согласился на встречу с лидером КНДР

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
США и КНДР

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить