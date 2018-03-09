Трамп согласился на встречу с лидером КНДР

Вашингтон, , 05:01 — REGNUM Президент США Дональд Трамп готов встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в ближайшие месяцы. Об этом сообщил журналистам начальник управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ён, выступая у Белого дома.

По словам Чон Ый Ёна, глава КНДР намерен пообщаться с американским президентом как можно скорее. Что касается Трампа, то он оценил брифинг, который провела для него делегация из Южной Кореи, и согласился встретиться с Ким Чен Ыном до мая.

Представитель Сеула добавил, что северокорейский лидер заявил о приверженности к денуклеаризации Корейского полуострова. Ким Чен Ын заверил, что Пхеньян не будет проводить дальнейшие ядерные и ракетные испытания, отметил он.

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Кроме того, глава КНДР понимает необходимость совместных военных учений США и Южной Кореи и то, что они будут продолжаться. Что касается Сеула, то он вместе с Вашингтоном и другими партнерами продолжит давить на Пхеньян до тех пор, пока реальные действия северокорейских властей не станут соответствовать их заявлениям о готовности к урегулированию.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта делегация из Южной Кореи, в составе которой были Чон Ый Ён и директор национальной службы разведки Со Хун, посетила КНДР, где провела переговоры с лидером страны Ким Чен Ыном. Сеул и Пхеньян договорились установить канал связи между лидерами обеих стран, который позволит проводить консультации и снизить военную напряженность. Кроме того, представители Северной Кореи заявили о готовности к диалогу с американской стороной.

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