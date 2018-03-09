Больше позитива: депутат рады предложил переписать гимн

Киев, , 04:31 — REGNUM Государственный гимн Украины должен звучать позитивнее — из него стоит убрать слово «умерла». Об этом в эфире украинского телеканала NewsOne заявил депутат верховной рады Нестор Шуфрич.

По мнению парламентария, сегодня украинский гимн начинается «трагически». Строчку «Еще не умерла Украины и слава, и воля» стоит заменить на «Будет вечно Украина, ее слава и воля».

«Мы должны быть запрограммированы на жизнь. На жизнь, а не на то, что еще не умерли», — сказал Шуфрич.

Ранее в текст гимна вносили одну правку, напомнил он. Сам Шуфрич таже уже предлагал изменить слова гимна, однако его инициативу отвергли.

Стихотворение украинского этнографа, фольклориста и поэта Павла Чубинского «Ще не вмерла України, ні слава, ні воля…» было впервые опубликовано в 1863 году. Музыку к стихам чуть позже написал композитор и священник Михаил Вербицкий.

В 1991 году песня стала исполняться в качестве гимна Украины. В 2003 году верховная рада официально утвердила текст, начало которого было изменено на «Еще не умерла Украины и слава, и воля».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее изменить национальный гимн ради гендерного равенства предложили в Германии. По мнению уполномоченной по вопросам равноправия полов в министерстве по делам семьи Кристин Розе-Меринг, строчку «братски с сердцем и рукой» стоит заменить на «бодро с сердцем и рукой», а слово «отечество» — на слово «родина». Подобные правки уже внесены в гимны Австрии и Канады.

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