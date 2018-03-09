Покинуть Восточную Гуту не могут 1,5 тыс. человек

Москва, , 04:04 — REGNUM По меньшей мере 1,5 тыс. мирных сирийцев, готовых покинуть Восточную Гуту, не могут этого сделать из-за обстрелов боевиков. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По словам начальника российского Центра по примирению в Сирии Юрия Евтушенко, лидеры террористов делают всё, чтобы не дать населению выйти из анклава. По данным российских военных, покинуть окрестности Дамаска готовы жители населённых пунктов Джисрейн, Хаммурия, Сакба, Кафер-Батна и Хаззэ.

Евтушенко добавил, что 8 марта сирийские власти открыли дополнительный пункт пропуска Млеха — Джисрейн, предназначенный для выхода мирных жителей. Однако прибывших туда людей расстреляли боевики. Исламисты сожгли три автомобиля, кроме того, обстреляли из минометов сам пропускной пункт. Среди мирных жителей есть убитые и раненые.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 27 февраля 2018 года в Восточной Гуте объявлена гуманитарная пауза. Каждый день с 9:00 до 14:00 по местному времени не только мирные жители, но и боевики вместе с семьями могут выйти через гуманитарный коридор. В окрестностях сирийской столицы действуют террористы группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Девятая по счету гуманитарная пауза, действовавшая на протяжении пяти часов 7 марта, не принесла результатов. Банды боевиков блокировали анклав, не позволив жителям покинуть Восточную Гуту.

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