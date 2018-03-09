Новый арсенал РФ: сенаторы США призвали к срочному диалогу с Москвой

Вашингтон, , 03:19 — REGNUM Госдепартамент США должен незамедлительно приступить к новому раунду переговоров с Москвой по стратегической стабильности. Об этом говорится в письме, адресованном группой сенаторов главе американского внешнеполитического ведомства Рексу Тиллерсону.

«Стратегический диалог между США и Россией стал наиболее актуален после выступления президента Путина 1 марта, когда он упомянул о нескольких новых видах ядерных вооружений, которые, как сообщается, развиваются в России», — цитирует обращение пресс-служба одного из авторов, сенатора Джеффа Меркли (штат Орегон).

Письмо также подписали сенаторы Дайан Файнстин, Эдвард Марки и Берни Сандерс. Они обратили внимание на новую крылатую ракету и ядерный подводный беспилотный аппарат, упомянутые российским президентом.

Читайте также: Пентагон — о новом оружии России: Мы знали, но все равно огорчились

Речь идет об оружии, которое на сегодняшний день не ограничено новым договором о СНВ-3. Развёртывание таких вооружений грозит дестабилизацией обстановки, отмечают авторы письма.

По мнению сенаторов, начать диалог с российской стороной Вашингтону нужно срочно, несмотря на разногласия, в числе которых якобы имевшее место вмешательство Кремля в выборы президента США и война в Донбассе. Американским дипломатам необходимо устранить нарушения со стороны России, руководствуясь текущими положениями договора о РСМД или новыми механизмами, о которых стороны договорятся между собой, говорится в письме.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта в своем выступлении перед Федеральным собранием президент России Владимир Путин рассказал о новых видах вооружения, еще не имеющих аналогов в мире. Речь шла в том числе о ракетном комплексе «Сармат», авиационном ракетном комплексе «Кинжал», оснащенных ядерными установками подводных беспилотниках и разработках в области лазерного оружия.

Читайте также: Путин: Российское гиперзвуковое оружие не имеет аналогов в мире