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Маск о введении властями США пошлин на импорт стали: «Я вообще против»

Политика

1 марта 2018 г. глава США Дональд Трамп заявил, что намерен ввести пошлины на ввоз в страну стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно

Вашингтон, 8 марта 2018, 23:56 — REGNUM  Глава компании SpaceX Илон Маск на своей странице в соцсети Twitter прокомментировал заявление главы Белого дома Дональда Трампа о возможном введении властями США ввозных пошлин на импорт стали и алюминия.

«Я вообще против ввозных пошлин, но нынешние правила очень сильно усложняют ситуацию, — написал Маск. — Это все равно что соревноваться в олимпийском забеге в обуви из свинца».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 марта 2018 г. глава США Дональд Трамп заявил, что намерен ввести пошлины на ввоз в страну стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно для возрождения отечественной алюминиевой и сталелитейной промышленности.

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Деятельность президента США Дональда Трампа

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