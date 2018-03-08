Пятница, 9 Марта 2018 года
09:30:41 МСК

Джабаров о заявлении Порошенко: «Начало истерики украинского президента»

Политика

Ранее президент Украины Петр Порошенко в интервью Financial Times рассказал, что Россия не соблюдает закон и нормы международного права

Москва, 8 марта 2018, 22:54 — REGNUM  Заявление президента Украины Петра Порошенко, в котором он предсказал «разрушение» РФ из-за спора между «Газпромом» и «Нафтогазом», является «началом истерики». Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью RT.

«Это начало истерики украинского президента, — говорит Джабаров. — Он прекрасно понимает, что выламывать руки «Газпрому» бесполезно».

По его словам, как только «Северный поток-2» будет построен, украинский трубопровод, по которому Киев перекачивает российское голубое топливо в Европу, превратится в «груду ржавого металла».

«Тогда Украина наконец закончит с шантажом и с давлением на нашу страну», — заявил Джабаров.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко в интервью Financial Times рассказал, что Россия не соблюдает закон и нормы международного права в споре между «Газпромом» и «Нафтогазом».

"Если Россия не уважает закон и не следует решениям суда, я полагаю, что в результате она будет полностью разрушена», — сказал украинский лидер.

Читайте также: Порошенко предрек России развал после газового спора

Читайте развитие сюжета: «Пророчество» Порошенко напомнило депутатам Госдумы басни Крылова

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Газоснабжение стран ближнего зарубежья

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить