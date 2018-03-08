Джабаров о заявлении Порошенко: «Начало истерики украинского президента»

Москва, , 22:54 — REGNUM Заявление президента Украины Петра Порошенко, в котором он предсказал «разрушение» РФ из-за спора между «Газпромом» и «Нафтогазом», является «началом истерики». Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью RT.

«Это начало истерики украинского президента, — говорит Джабаров. — Он прекрасно понимает, что выламывать руки «Газпрому» бесполезно».

По его словам, как только «Северный поток-2» будет построен, украинский трубопровод, по которому Киев перекачивает российское голубое топливо в Европу, превратится в «груду ржавого металла».

«Тогда Украина наконец закончит с шантажом и с давлением на нашу страну», — заявил Джабаров.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко в интервью Financial Times рассказал, что Россия не соблюдает закон и нормы международного права в споре между «Газпромом» и «Нафтогазом».

"Если Россия не уважает закон и не следует решениям суда, я полагаю, что в результате она будет полностью разрушена», — сказал украинский лидер.

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