Сербии рано заниматься вопросом Геноцида армян: на повестке вступление в ЕС

Белград, , 20:19 — REGNUM Парламент Сербии отклонил предложение оппозиции о признании Геноцида армян. За последнее десятилетие подобные предложения несколько раз были представлены в парламенте Сербии, однако они всегда отклонялись, сообщает балканская служба Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС).

Резолюцию, признающую геноцид 1,5 миллионов армян в Османской Турции, на этот раз представил бывший премьер-министр Сербии Зоран Зивкович, который в настоящее время возглавляет политическую силу «Новая партия». В беседе с сербской службой РСЕ/РС Зивкович подчеркнул важность уточнения позиции официального Белграда в этом вопросе, напомнив, что эта величайшая трагедия 20-го века была признана как Россией, так и большинством штатов США.

Сербия, население которой составляет около 7 миллионов человек и которая также в начале прошлого века находилась в составе Османской империи, является одной из стран, где армянская община немногочисленна. По разным оценкам, здесь проживают до 300 армян.

Несмотря на это обстоятельство, президент Сербии был одним из тех иностранных лидеров, которые 24 апреля 2015 года в Ереване приняли участие в мероприятии, посвященном 100-летию Геноцида армян.

«Мы не могли не быть здесь, мы даже не рассматривали возможность не приехать», — в мемориальном комплексе жертв Геноцида армян Цицернакаберд в Ереване заявил тогдашний президент Сербии Томислав Николич. «Как можем мы сегодня не быть рядом с армянским народом и не почтить память более миллиона жертв. Как мы можем не признать истину и не извлечь уроков из прошлого, истории, которые были даны нам много лет назад», — сказал он.

Почему сербский парламент избегает официального признания событий 1915 года в качестве геноцида? По мнению бывшей помощницы бывшего министра иностранных дел бывшей Югославии Александры Йоскимович, для Сербии рано заниматься подобными вопросами.

«У Сербии есть более насущные вопросы, требующие решения, прежде всего, связанные с будущим вступлением в Евросоюз», — сказала сербский дипломат.