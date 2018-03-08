Эрдоган о поставках оружия США в Сирию: «Против кого все это делается?»

Анкара, , 18:01 — REGNUM На севере Сирии появились 20 военных баз США. Об этом, как передает агентство «Анадолу», сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, на военные объекты были доставлены 5 тыс. грузовиков с оружием и боеприпасами.

«Против кого все это делается? Если американцы заявляют о ликвидации угрозы ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), то почему все это оружие все еще находится в регионе, — сказал Эрдоган. — Или оно предназначено для борьбы с Турцией?».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 января 2018 г. вооруженные силы (ВС) Турции вторглись в сирийский Африн, целью операции было заявлено стремление обеспечить безопасность и стабильность на сирийско-турецкой границе.

Анкара утверждает, что ведет войну с боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также с курдскими формированиями, которые, с точки зрения Турции, не имеют отличия от террористов.

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