Собчак считает «глупостью» внесение её имени в базу данных «Миротворца»

Москва, , 16:28 — REGNUM Кандидат в президенты Российской Федерации телеведущая Ксения Собчак назвала «глупостью» внесение её имени в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротвторец». Соответствующее заявление она сделала журналистам сегодня, 8 марта, на одиночном пикете перед зданием Государственной думы.

«Это очередная глупость, что ее комментировать?» — сказал Собчак.

Напомним, Собчак была внесена в базу данных украинского сайта «Миротворец» за «сознательное нарушение государственных границ Украины» при поездке на полуостров Крым в апреле 2014 года. Также на сайте указано, что Собчак в 2014 году оправдывала «оккупацию» Крыма.

Поводом для внесения Собчак стал её запрос в министерство иностранных дел Украины на поездку в Крым в рамках её предвыборной кампании кандидата в президенты России.

Украинские власти назвали запрос Собчак шизофренией и запретили ей ехать в Крым. После этого её и внесли в базу данных «Миротворца».

"Я попыталась сделать все по той процедуре, которую Украина считает правильной. Я заявила о том, что я еду с гуманитарной миссией, а не с целью агитации, и постаралась это сделать по закону. Вместо этого я получила вот такой странный ответ», — сетует Собчак.

Напомним, что она считает воссоединение Крыма с Россией «аннексией» и не признает результаты референдума о самоопределении. Также Собчак считает, что в Крыму необходимо провсти повторный референдум о самоопределении.