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Степанакерт пробивается в ОБСЕ

Политика

Почему Баку не может решить нагорно-карабахскую проблему

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Степанакерт пробивается в ОБСЕ
Иван Шилов © ИА REGNUM

Станислав Тарасов, 8 марта 2018, 15:08 — REGNUM  

2 марта по инициативе министерства иностранных дел Республики Арцах (Нагорный Карабах) в Организации по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ) в качестве официального документа было распространено заявление парламента Республики Арцах в связи с 30-й годовщиной массовой резни армянского населения города Сумгаита.

В нем отмечается, что 27−29 февраля 1988 года власти Азербайджана осуществили в отношении армянского населения города Сумгаит, находящегося всего в 30 километрах от Баку, резню и насильственную депортацию. «Призываем парламентские структуры, международные правозащитные организации в связи с 30-й годовщиной массовых погромов армянского населения Сумгаита осудить акты геноцида, осуществленные со стороны Баку против армянства Азербайджана», — говорится в заявлении.

Эта трагедия хорошо известна в мире, хотя она, к сожалению, плохо изучена как следственными органами, так и историками. Кровавые события в Сумгаите стали одним из спусковых механизмов распада Советского Союза. Какие бы силы — внутренние или внешние — не стояли за этим, факт расправы над армянским населением в Сумгаите не вызывает сомнений. Более того, эта трагедия напрямую связана с происходившими тогда событиями в Нагорном Карабахе и нынешняя реакция на 30-й годовщину со стороны Степанакерта объяснима и естественна.

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Музей павших воинов. Степанакерт
Adam Jones
Музей павших воинов. Степанакерт

Но было бы логично, выступи с соответствующим заявлением и Баку, распространи его в ОБСЕ, что позволило бы властям Азербайджана продемонстрировать свое новое политическое лицо, готовность вести цивилизованный диалог с армянами Нагорного Карабаха, если они считают их собственными гражданами. Однако все происходит иначе. Постоянное представительство Азербайджана при ОБСЕ выступило со странным протестном: «Делегация Азербайджана в ОБСЕ неоднократно поднимала этот вопрос в секретариате организации, обращая внимание на недопустимость предоставления возможности Армении злоупотреблять Центром распространения документов ОБСЕ для продвижения своих аннексионистских стремлений в отношении территорий, оккупированных военной силой».

Ссылаясь на то, что заявление парламента Республики Арцах было представлено в ОБСЕ через Армению, азербайджанское представительство признает, что «в соответствии с установленной практикой в рамках ОБСЕ секретариат организации распространяет по просьбе любого государства-участника любой документ, полученный от этого государства, без изменения его содержания». Тогда в чем же дело? Оказывается только в том, что заявление по событиям в Сумгаите исходит от «незаконного сепаратистского режима, созданного на оккупированных Арменией территориях Азербайджана» и поэтому не может квалифицироваться как «официальный документ».

Однако в таком случае Баку должен придерживаться последовательности в своих действиях. Выступить, например, против того, чтобы сопредседатели Минской группы ОБСЕ при посещении Закавказья не заезжали бы в Степанакерт, так как это «оккупированная территория», не вели бы полноценные переговоры с руководством Нагорного Карабаха, ведь это означает фактическое признание этой республики в качестве одной из сторон конфликта. Но Баку вряд ли решится на такой шаг. Потому, что МГ ОБСЕ является единственным мостиком, который перекинут между ним и Арцахом. В противном случае Баку должен открыто признать, что нагорно-карабахский конфликт уже давно трансформировался из межобщинного в противостояние между двумя государствами — Арменией и Азербайджаном, в которое вовлечены влиятельные международные игроки — Россия, США и Франция.

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Музей погибших воинов. Степанакерт
Adam Jones
Музей погибших воинов. Степанакерт

Это, как считает российский политолог Сергей Маркедонов, «выводит на сцену более широкий круг проблем, чем понимание отдельно взятого этнополитического конфликта». Вот и получается, что трагедия в Сумгаите одновременно обращена в будущее, что наглядно проявляется в сущности нагорно-карабахского конфликта, в перспективах его урегулирования. И в прошлое, когда армянскому народу наносились трагические удары в конце XIX — начале ХХ столетий, когда он пережил массовый геноцид. Вырваться из такой исторической связки без реальной реализации политики, которая бы вела не к формированию только новой азербайджанской тюркской нации, а к единой гражданской нации с признанием полноценных прав этнических меньшинств, возможностями их интеграции, Азербайджану не удастся.

Подобная коллизия уже давно висит над переговорами по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. И еще. Как замечает Маркедонов, «советский поезд для Азербайджана уже ушел, апеллировать к тому, что Нагорно-Карабахская автономная область входила в состав Азербайджанской ССР, но не новой Азербайджанской Республики, провозгласившей преемственность с первым национальным государством 1918 — 1920 годов, неэффективно». Хотя бы потому, что в повестку большой политики начинается постепенный внос новых критериев признания новых государств. Уж кто-кто, а постоянное представительство Азербайджана при ОБСЕ должно было давно это почувствовать и не учинять бесполезные протесты.

regnum author Станислав Тарасов
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Нагорно-карабахский конфликт

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