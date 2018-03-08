Четверг, 8 Марта 2018 года
21:24:14 МСК

Лавров встретился в президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой

Политика

Переговоры прошли за закрытыми дверями

Лавров встретился в президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой
Иллюстрация: Voice of America
Эммерсон Мнангагва

Хараре, 8 марта 2018, 14:02 — REGNUM  Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров проводит встречу с новым президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. Об этом сегодня, 8 марта, сообщает РИА Новости.

Встрече Лаврова с Мнагагвой проходит в столице Зимбабве Хараре за закрытими дверями. Ожидается, что после переговоров с Мнангагвой Лавров также встретится с министром иностранных дел Зимбабве Сибусисо Мойо.

Ранее министерство иностранных дел России сообщило, что Москва исходит из заинтересованности нового зимбабвийского руководства в наращивании объемов двустороннего товарооборота и российских инвестиций в Зимбабве.

Напомним, в конце ноября 2017 года в отставку под давлением военных ушел 93-летний президент Зимбабве Роберт Мугабе. Он находился у власти почти 37 лет.

Временно исполняющим обязанности президента Зимбабве стал Эммерсон Мнангагва, который при Мугабе занимал пост вице-президента.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Государственный переворот в Зимбабве
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить