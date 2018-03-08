Четверг, 8 Марта 2018 года
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Лавров опроверг заявление Госдепа о подготовке его встречи с Тиллерсоном

Политика

Встреча так и не состоялась

Лавров опроверг заявление Госдепа о подготовке его встречи с Тиллерсоном
Иллюстрация: Mid.ru
Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон

Москва, 8 марта 2018, 13:01 — REGNUM  Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров опроверг заявление государственного департамента США о том что подготовки его встречи с госсекретарем Рексом Тиллерсоном не было.

«Я не хотел бы на эту тему высказываться, но сегодня узнал, что Госдепартамент заявил, что никакого обсуждения возможности нашей встречи не было. Поскольку они сочли это уместным, скажу, что это неправда», — сказал Лавров.

Напомним, 2 марта российский МИД направил в государственный департамент США запрос о встрече Лаврова с Тиллерсоном в Эфиопии, где они оба будут находится и проживать в одном отеле.

Однако в Госдепе заявили, что никаких запросов от российской стороны не получали и организацию встречи ни с кем не прорабатывали.

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Российско-американские отношения
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