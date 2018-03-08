Украинские полицейские бьют и ставят на колени ветеранов

Станислав Стремидловский, , 13:05 — REGNUM

В Киеве под верховной радой Украины утром 3 марта правоохранители снесли палаточный городок, есть пострадавшие и задержанные, передает «За Збручем» (Тернополь). Полиция сообщила об около 40 задержанных, впоследствии стало известно, что правоохранители задержали более 100 человек. Националистические украинские организации в своем заявлении по поводу силового разгона акции протеста осудили методы нынешней власти. «Цель власти очевидна для всех: запретить любые протесты в Украине, запугать украинский и заставить нас смириться с господством олигархического режима, — говорится в совместном заявлении «Свободы», «Национального корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Конгресса украинских националистов и «С14» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). — Относиться к мотивам, целям и характеру протеста возле верховной рады можно по-разному, но разгон палаточного городка — это откровенная попытка реанимировать полицейское государство, в котором под красивой униформой «новой полиции» проступает кровавый «беркутовский» шеврон. Теперь для всех очевидно, что под словами о монополии государства на насилие президент Украины Петр Порошенко понимает жестокое и немотивированное избиение активистов и журналистов. Власть в очередной раз продемонстрировала, что ее противоправные действия, жестокость и цинизм методов борьбы с украинским обществом будет расти пропорционально потере рейтинга и приближения политического конца. Право на мирные собрания — одна из основных свобод, которую украинцы отстояли во время «Революции Достоинства». Поэтому каждый, кто посягает на это право, получит должный отпор. Потому что нация всегда сильнее любых олигархов и их прислужников в полицейской форме».

Не повторять роковую ошибку киевских правоохранителей, которые грубо разогнали палаточный городок возле верховной рады. С таким требованием ветераны «АТО» из Прикарпатья и активисты партии «Движение новых сил» обратились к руководству полиции Прикарпатья, сообщает «Курс» (Ивано-Франковск). Чтобы озвучить свои требования, несколько десятков людей пришли под стены областного управления полиции. Во время флешмоба мужчины держали в руках плакаты и фотографии избитых митингующих. Участники мероприятия убеждены: события 3 марта показали, что на Украине со времен Виктора Януковича так ничего и не изменилось. Людям не дают права выражать собственное мнение, полицейские бьют и ставят на колени ветеранов, воевавших на Востоке. «Я взбешен тем, что моих собратьев поставили на колени. Это герои Украины, люди, которые достойны уважения. Закрывать рот таким образом никто не имеет права. Я приезжал в палаточный городок в Киев. Это не была проплаченная акция. Мои собратья стояли за то, чтобы был создан антикоррупционный суд, снята неприкосновенность с народных депутатов. Ложью, что кто-то стоял с оружием, совершались бесчинства, хотят очернить моих собратьев», — убежден участник «АТО» Сергей Любых. Участники акции выступили с требованием немедленной отставки главы МВД Арсена Авакова. «Мы очень возмущены действиями правоохранителей при грубом разгоне палаточного городка. Осуждаем преступные и дерзкие действия реформированных полицейских против ветеранов войны, которые, не жалея собственного здоровья, защищали мирных граждан. Они отнюдь не заслуживают такого унижения. Своими действиями полиция показала, что она ничем не лучше «Беркута» в 2013—2014 годах», — зачитал обращение боец «АТО» Ярослав Московчук.

Несколько десятков винничан, которые с весны 2014 называют себя «майдановцами» и каждое воскресенье собираются на «вече», где преимущественно критикуют власть, в полдень 4 марта решили пикетировать центральный вход управления полиции в Винницкой области, информирует «Реал» (Винница). Поводом для акции стал разгон палаточного городка под верховной радой в Киеве. Местные «пенсионеры» сочувствуют всем, кто постоянно протестует. На импровизированном митинге депутат горсовета от «Батькивщины» Анна Давыденко призвала возрастную аудиторию «не голосовать за нынешнюю власть» на следующих выборах. Адвокат Валерий Палий анонсировал пикетирование в понедельник здания областного совета и областной государственной администрации в знак несогласия с действиями столичной полиции. Более того, уже на вторник он призвал собравшихся ехать «в Киев», чтобы там устроить пикет. Некоторые на этом не успокоились. Поскольку ораторам в морозную погоду удалось разогреть немногочисленную группу единомышленников, то один из них решил сразу перейти к «решительным действиям». Напомним, что эти активные пенсионеры считают себя оскорбленными из-за того, что при установлении «Дерева Свободы» с площади Небесного Сотни забрали бюст Тараса Шевченко, сделанный из неких «современных материалов». Так вот, после очередных призывов к сопротивлению, Анатолий Чайка, известный в узких кругах как «Тарас Бульба», с палкой в руках пошел расшатывать одну из колонн у «Дерева Свободы». Помогать ему взялся Александр Федорченко, известный как «Кемпа». Остальные их «братья и сестры» по идее к активным действиям не привлекались. Работники полиции вовремя вмешались в ситуацию и спинами оттеснили и загородили монумент. После длительного диалога пенсионеры успокоились. На «Дереве Свободы» визуально повреждений нет. В полиции не определились, будут ли открывать уголовное производство из-за этого досадного инцидента.

«Прославляя героизм бойцов добровольческих батальонов, защитивших Украину в первые месяцы войны на востоке, нельзя не отметить и присутствия в их рядах откровенно уголовной швали — куда более опасной для мирных граждан, чем для пророссийских наемников, — пишет «Новий день» (Херсон). Четверо таких добровольцев из батальона «Донбасс» успели «отметиться» и на Херсонщине. Эта компания прибыла «на побывку» в село Павловку Верхнерогачикского района. Причем не забыла захватить на отдых два автомата и гранату. Опорожнив несколько бутылок водки, пьяные «герои» в камуфляжной форме с нашивками батальона «Донбасс» сели в «Дэу» и отправились куролесить по селу. Доехав до дома культуры, они решили сыграть там в бильярд. Однако стол уже заняли двое местных жителей, которые ни в какую не желали прерывать партию ради того, чтобы уступить место развязным незнакомцам. Тогда четверка «донбассовцев» вытащила одного из игроков в фойе клуба, где принялась его избивать. Там же вскоре собралась большая группа сельчан, которые громко выражали свое возмущение творимым на их глазах издевательством. Участники избиения тут же наглядно продемонстрировали свое превосходство, пустив в ход оружие. Агрессивно настроенный «каратель» для острастки выстрелил из АКСУ в стену, затем прикладом нанес 3 удара в спину уже не сопротивляющемуся биллиардисту. Тот упал на пол, а садист с автоматом пинал его ногами в живот. После прозвучали еще 3 выстрела в стену, а на теннисный стол «донбассовцы» швырнули гранату Ф-1 — к счастью, не выдернув чеку. «Доказав» таким образом свой «героизм», вооруженная банда беспрепятственно покинула село. Ее даже никто не рискнул остановить. А общественность на тот момент о «подвигах» в Павловке так и не узнала. Из четверых участников этой вопиющей истории под суд попал только стрелявший, который на тот момент уже успел «схлопотать» 4,5 года лишения свободы за аналогичные дебоши в городе Василькове Киевской области. Суд Верхнерогачикского района Херсонщины приговорил его к 3 годам лишения свободы, однако этот срок был «поглощен» предыдущим вердиктом Васильковского райсуда. Любопытной оказалась его биография: до того, как записаться в ряды батальона «Донбасс», этот житель Киевщины 6 раз побывал на скамье подсудимых за кражи и грабежи! Странная какая-то у нас война выходит. Кто-то подставляет голову под пули на фронте, а кто-то одевает форму и берет в руки боевое оружие только для того, чтобы беспредельничать в мирных городах и селах».

Абсолютное большинство призывников Олешья категорически игнорирует необходимость явиться в районный военный комиссариат, рассказывают «Херсонцы» (Херсон). Реагирует на повестки лишь пятая часть мужчин. Об этом заявил заместитель районного военкома Владимир Десятков. На примере поселка Новой Маячки он проиллюстрировал ситуацию с весенним призывом. Так, из сотни тамошних потенциальных защитников Родины в военкомат явился лишь 21. Но это лишь полбеды. Всего двое из явившихся новомаячан оказались годными для прохождения военной службы. Остальные направлены на дополнительный медицинский осмотр. По словам Десяткова, основные проблемы призывников носят гастральный характер. Кроме этого, достаточно часто у них обнаруживают сколиоз и плоскостопие.

Военкомы пообещали усилить борьбу с уклонистами, сообщает «Думская» (Одесса). Примерно 18 тысяч жителей Одесской области разыскиваются за уклонение от призыва и мобилизации. Об этом говорить военный комиссар облвоенкомата Юрий Беляков: «Если человек не приходит после получения повестки, открывается уголовное производство, и он объявляется в розыск. Поэтому мы призываем всех, кому приходит повестка, не бояться и являться, тем более, что призывников в зону «АТО» не направляют». Военком добавил, что почти 400 уклонистов уже привлечены к уголовной ответственности.

В Чернигове открылась выставка об УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передают «Чернiгiвщина: події і коментарі» (Чернигов). Это произошло в рамках празднования 75-летия создания УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ). На 24 стендах в фотографиях, документах, картах и инфографики представлены целостную картину «противостояния» украинских националистов нацистским и коммунистическим тоталитарными режимами во время Второй мировой войны и послевоенное время. Информационно-просветительские стенды об этой «героической» странице национально-освободительной «борьбы» украинского народа Институт национальной памяти Украины подготовил в сотрудничестве с Центром исследований освободительного движения, Национальным музеем-мемориалом «Тюрьма на Лонцкого», архивом Службы безопасности Украины. В мероприятии приняли участие ученики общеобразовательных школ областного центра, представители патриотических общественных организаций, журналисты. Представляя экспозицию, представитель ИНП в Черниговской области Сергей Бутко отметил: «Я имею честь вам представить выставку о настоящих народных защитников, борцов за независимость Украины — Украинской повстанческой армии (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Армию, которую ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) создала по требованию народа именно для защиты народа от всех поработителей. Воины-добровольцы УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) всегда защищали украинское население от оккупантов».

В Ивано-Франковске почтили главнокомандующего УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Романа Шухевича, информирует «Галичина» (Ивано-Франковск). Еще утром в знак этой даты над городским советом взвился красно-черный флаг. Напомним, что на прошлой сессии депутаты поддержали решение о повышении революционного флага в дни памяти ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ее «героев». Позже была отслужена литургия и состоялось торжественное вече в память о Шухевича. Как неоднократно отмечал мэр Руслан Марцинкив, для города важно не потерять память о выдающихся событиях прошлого, особенно что касается событий национально-освободительной борьбы. Пока помним, как нелегко боролись националисты за право на независимое государство, будем беречь свою Украину. К слову, в Ивано-Франковске планируют установить памятник Шухевичу. Сейчас проектная документация находится в департаменте градостроительства, архитектуры и культурного наследия. Монумент расположится на улице Шухевичей возле школы-гимназии №2.

Польская ультраправая организация Falanga отреагировала на недавнее сообщение о задержании польскими правоохранителями по запросу украинского МВД троих ее членов за поджог здания Общества венгерской культуры Закарпатья (КМКС), пишет «ОстроВ» (Донбасс). «Сегодня киевский режим не контролирует ситуации в регионе, а беспомощное указывание на неопределенную «третью силу» является только демонстрацией отсутствия суверенитета над разжигаемым бандеровцами Закарпатьем, — заявила Falanga. — Сохранение украинского «государства» в его нынешних фиктивных границах грозит поэтому дальнейшей дестабилизацией региона, а также серьезными последствиями соседним государствам. Откладывание того, что неизбежно, может принести только голод, нищету, войну и смерть». Польские радикалы при этом отрицали свое участие в организации провокации против офиса КМКС и выражали сомнения в том, что ее действительно совершили «фалангисты». Из-за принятия на Украине закона об образовании, ограничивающего обучение в школах на языках национальных меньшинств в пользу украинского, обострились отношения Киева с Будапештом. У лидеров последнего не нашлось той доброй воли остановить противостояние в какой-то разумной точке, какую время от времени демонстрировала Варшава — глава Венгрии Виктор Орбан, судя по всему, нашел в действиях Киева новые возможности для сбора политического капитала. Сообщение о задержании в Польше членов «Фаланги» никак не подействовало на Будапешт, реагирующий потоком антиукраинских заявлений на каждое событие или происшествие, так или иначе касающееся венгерского меньшинства на Закарпатье. В отличие от жестко антипутинского руководства Польши, симпатизирующее главе России правительство Венгрии на публику так и не усомнилось в вине Киева в такого рода происшествиях. Вся эта череда актов вандализма не только стравливает разные национальные группы в стране и ставит Киев в неудобное положение перед соседями из Евросоюза.

Посол Венгрии на Украине Эрно Кешкень официально подтвердил, что Будапешт выдает свои паспорта этническим венграм, которые являются гражданами Украины и проживают в Закарпатье, рассказывают «Новини Закарпаття» (Ужгород). По его словам, это нормальная практика и такое давно происходит не только в Украине, но и в Австралии и США. Человек, который доказал наличие «корней», имеет моральное право на гражданство. «Мы считаем, что венгры независимо от места проживания имеют право на венгерское гражданство. Жители Закарпатья, которые относятся к венгерскому нацменьшинства, не виноваты в том, что границы в истории много раз менялись. Они веками были гражданами исторической Венгрии», — заявил посол. По его словам, Украина уже давно должен принять законы о двойном гражданстве, так как во многих странах Евросоюза эта практика принята в качестве нормы, а «если Украина приближается к ЕС, возможно, она подумает об этом в будущем, я не исключаю этот вариант, и в дальнейшем позволит иметь двойное гражданство. Ничего страшного в этом нет».

Большинство партий, представленных в Закарпатском облсовете, в которую входит фракция венгров, выступили против заявления КМКС, в котором говорилось о том, что миссия ОБСЕ в Закарпатье является крайне необходимой и Общество венгерской культуры Закарпатья поддерживает идею такой миссии, сообщает Mukachevo.net (Мукачево). Следует заметить, что на введении миссии ОБСЕ для Закарпатья уже не раз за последние несколько месяцев говорил официальный Будапешт. Зато официальный Киев раскритиковал эту идею: министр иностранных дел Павел Климкин назвал разговоры о миссии «тотальной бредом». Закарпатская партия «Единый центр» заявила, что «разговоры о миссии ОБСЕ для Закарпатья являются подогревом радикалов с обеих сторон границы». Поэтому «Единый центр» призывает как венгерских политиков, так и представителей государственной власти, направить усилия на предупреждение провокаций, обеспечение порядка и спокойствия всех жителей края, а не на создание искусственного напряжения. «Против такой миссии выступает областная государственная администрация и не видит в ней никакой пользы, все надежды, которые возлагались на ОБСЕ на Луганщине, были провалены из-за их бездействия», — подчеркнул Ярослав Галас, который является «правой рукой» закарпатского губернатора Геннадия Москаля и его представителем. «Никаких притеснений венгров в социальной, экономической, медицинской, бытовой и наконец политической сферах жизни в Закарпатье нет, — подчеркнул депутат облсовета Виктор Русин, представляющий «Оппозиционный блок». — Уважаемые руководители венгерских партий и обществ Закарпатья для чего вы сами нагнетаете ситуацию на межнациональной почве? У меня такое ощущение, что гранты которые вы получаете из Венгрии, не используются вами по назначению». По словам один из лидеров фракции «Батькивщина» Андрея Шекета, «идея ввести мониторинговую миссию вызвана не защитой венгров, потому что их не надо защищать от закарпатцев, а скорее политическими задачами в большей геополитической игре и предстоящими выборами в самой Венгрии».

Накануне рабочего визита в Польшу глава МИД Украины Павел Климкин побывал во Львове, передает Zaxid.net (Львов). 2 марта Климкин встретился с львовскими журналистами. И вот, что он заявил. То, что сейчас делается в Польше, и то, какие принимаются законы, которые вроде бы должны определить, чем была наша общая история — это лишено смысла. Я много раз говорил полякам: «Я готов вместе с вами почтить память погибших поляков. А готовы ли вы со мной почтить память погибших украинцев? Если вы не готовы, то это не человеческое отношение, не христианское отношение — это политика. Это создание политических легенд о своей истории. Мы никогда не откажемся от тех, кто боролся за независимость Украины. Мы должны оставить общую историю историкам и идти вперед. Почему Украина прекратила эксгумацию польских захоронений? Потому, что отношение к нашим памятникам принципиально изменилось. Когда в Грушовичах разрушаются памятники и потом местные власти пытаются частицы этих памятников втоптать в дорогу, то это, считаю, определенная грань, которую люди и христиане не могут пересекать.».