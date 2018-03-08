Порошенко предрек России развал после газового спора

Киев, , 12:14 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко обвинил Российскую Федерацию в «несоблюдении закона» и норм международного права в связи со спором между российским публичным акционерным обществом (ПАО) «Газпром» и украинской национальной коммерческой компанией «Нафтогаз Украины». Об этом Порошенко заявил в интервью газете Financial Times, опубликованном сегодня, 8 марта.

Порошенко был задан вопрос, связанный с решением Стокгольмского арбитража по газовому спору между «Газпромом» и «Нафтогазом». Украинский президент не стал на него отвечать, а сменил тему и напомнил, что Киев начал несколько судебных процессов в Организации Объединённых Наций, в частности, по вопросу Крыма.

«Но если Россия не уважает закон и не следует решениям суда, я полагаю, что в результате она будет полностью разрушена. Это не то, с чем можно мириться», — заявил президент Украины.

Он подчеркнул, что российская сторона должна «понести наказание» в соответствии с «абсолютно четкой процедурой в суде». Если российский «Газпром» не выполнит решение арбитража, то это «будет нарушением правил международной торговли», заявил Порошенко.

Кроме того, Порошенко похвастался тем, что его страна якобы в «один момент» остановила торговлю с Россией, а украинский народ смог данную ситуацию пережить.

Стоит отметить, что по итогам 11 месяцев 2017 года товарооборот между Россией и Украиной вырос на 28,6% — до уровня $9,36 млрд.