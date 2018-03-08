Волкер: США должны ввести санкции за посещение Крыма

Вашингтон, , 11:40 — REGNUM Специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон должен вводить санкции за поездки в Крым не по украинским правилам. Такое заявление Волкер сделал накануне, 7 марта, выступая в The German Marshall Fund.

Волкер считает, что ситуация с Крымом идентичная проблеме Донбасса, а единственное различие — это отсутствие «регулярных боевых действий».

«Думаю, что пришло время подумать о том, как мы можем сделать нашу позицию жёстче, включая санкции за поездки, торговлю и бизнес-контакты с этой территорией», — сказал Волкер, имея в виду Крым.

Напомним, ранее Волкер заявил, что Донецкую и Луганскую Народные Республики необходимо расформировать, а их территории присоединить обратно к Украине.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после того, как власть на Украине в феврале 2014 года захватили бандеровцы и их приспешники, жители Крыма инициировали проведение референдума о самоопределении, так как были не согласны с государственным переворотом.

96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за выход из состава Украины и вхождение в состав России.

Тем не менее Украина продолжает считать Крым своей территорией, которую якобы оккупировала Россия. Более того, от всех въезжающих на территорию Крыма, Украина требует осуществлять это по установленным Киевом правилам. Так, необходимо получать специальное разрешение на въезд в Крым, а также въезжать исключительно через украинскую территорию.