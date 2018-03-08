Американский десантный корабль-док вошёл в Чёрное море

Анкара, , 09:36 — REGNUM Десантный корабль-док USS Oak Hill (LSD-51) военно-морских сил США вошел в акваторию Черного моря через проливы Дарданеллы и Босфор. Об этом сегодня, 8 марта, сообщают турецкие СМИ со ссылкой на турецких споттеров, отслеживающих пути движения военных кораблей через Босфор.

Сообщается, что американский военный корабль прошел пролив Босфор в сопровождении турецких кораблей береговой охраны.

Напомним, ранее командование американским шестым флотом, дислоцированным в Средиземном море, объявило, что десантный корабль-док USS Oak Hill направится к берегам Румынии для того, чтобы принять участие в военных учениях Spring Storm 2018, которые пройдут с 8 по 15 марта.

При этом американское командование утверждает, что маневры направлены на повышение боевой слаженности вооруженных сил двух стран.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 2014 года американские боевые корабли постоянно присутствуют в Черном море на ротационной основе. С помощью этих кораблей, которые вооружены крылатыми ракетами, а также оснащены элементами американской системы ПРО, США надеются осуществлять сдерживание России на южном направлении.