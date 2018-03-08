Четверг, 8 Марта 2018 года
21:20:50 МСК

Американский десантный корабль-док вошёл в Чёрное море

Политика

Боевые корабли ВМС США постоянно присутствую в Чёрном море

Американский десантный корабль-док вошёл в Чёрное море
Иллюстрация: U.S. Navy
Корабль-док USS Oak Hill (LSD 51)

Анкара, 8 марта 2018, 09:36 — REGNUM  Десантный корабль-док USS Oak Hill (LSD-51) военно-морских сил США вошел в акваторию Черного моря через проливы Дарданеллы и Босфор. Об этом сегодня, 8 марта, сообщают турецкие СМИ со ссылкой на турецких споттеров, отслеживающих пути движения военных кораблей через Босфор.

Сообщается, что американский военный корабль прошел пролив Босфор в сопровождении турецких кораблей береговой охраны.

Напомним, ранее командование американским шестым флотом, дислоцированным в Средиземном море, объявило, что десантный корабль-док USS Oak Hill направится к берегам Румынии для того, чтобы принять участие в военных учениях Spring Storm 2018, которые пройдут с 8 по 15 марта.

При этом американское командование утверждает, что маневры направлены на повышение боевой слаженности вооруженных сил двух стран.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 2014 года американские боевые корабли постоянно присутствуют в Черном море на ротационной основе. С помощью этих кораблей, которые вооружены крылатыми ракетами, а также оснащены элементами американской системы ПРО, США надеются осуществлять сдерживание России на южном направлении.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Российско-американские отношения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить