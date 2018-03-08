Пентагон признал, что американская ПРО бесполезна против нового оружия РФ

Вашингтон, , 09:08 — REGNUM Противоракетная оборона (ПРО) США не способна противостоять стратегическим силам Российской Федерации и Китайской Народной Республики. Такое заявление сделал накануне, 7 марта, заместитель министра обороны США Джон Руд.

На слушаниях в комитет сената конгресса США по вооруженным силам сенаторы спросили Руда, способна ли американская система ПРО противостоять новейшим стратегическим вооружениям России, о которых рассказал российский президент Владимир Путин. Заместитель главы Пентагона ответил отрицательно.

«Система ПРО США в том виде, в каком она была разработана и развернута к настоящему моменту, не имеет возможности свести на нет стратегический ядерный арсенал России или Китая», — сказал Руд.

Стоит отметить, что российские власти не раз указывали, что элементы американской системы ПРО имеют двойное назначение — ракеты-перехватчики ПРО США могут быть переоборудованы для наступательных целей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вчера президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию представил шесть новых российских стратегических систем вооружения.

Речь идёт о межконтинентальной баллистической ракете нового поколения «Сармат», авиационном гиперзвуковом ракетном комплексе «Кинжал», гиперзвуковом комплексе «Авангард».

Также Путин рассказал о ядерном подводном беспилотнике, который позволяет наносить удар по военно-морским базам и побережью противника, наземном лазерном атакующем комплексе, а также крылатой ракете с ядерной энергоустановкой.