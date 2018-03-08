США ждут от РФ новую дату переговоров по стратегической стабильности

Вашингтон, , 08:51 — REGNUM Власти США готовы договариваться с Российской Федерацией о новой дате и месте проведения очередного раунда переговоров по стратегической стабильности и устранению раздражителей в двусторонних отношениях. Такое заявление сделал накануне, 7 марта, в интервью ТАСС заместитель государственного секретаря США по политическим делам Томас Шэннон.

Дипломат заявил, что крайне опечален тем фактом, что запланированные переговоры по этому вопросу в Вене (Австрия) не состоялись. При этом Шэннон подчеркнул, что США абсолютно открыты для переноса этих переговоров и очень бы хотели услышать предложения российских коллег о новом возможном месте и дате переговоров.

Он отметил, что ждет от заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Рябкова конкретных предложений по дате и месте встречи, которые американская сторона готова рассмотреть.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российская сторона решила перенести проведение нового раунда переговоров по стратегической стабильности и устранению раздражителей в двусторонних отношениях. Такое решение российские власти приняли после того, как Вашингтон сорвал российско-американские консультации по безопасности в киберпространстве.

Встреча по кибербезопасности должна была состоятся в конце февраля в Женеве, но этого не случилось по вине американской администрации. В таких условиях Россия сочла невозможным проведение переговоров по стратегической стабильности 6−7 марта в столице Австрии.

Напомним, переговоры стратегической стабильности проходят под председательством Рябкова и Шэннона. Этот канал связи был создан по итогам визита государственного секретаря США Рекса Тиллерсона в Москву в апреле 2017 года.