МИД КНР: Китай не хочет подменять собой США на мировой арене

Пекин, , 08:18 — REGNUM Власти Китая вновь заявили о нежелании занять роль единственной сверхдержавы на планете и потеснить с этой позиции США. Соответствующее заявление сделал сегодня, 8 марта, на ежегодной пресс-конференции министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И.

Дипломат заявил, что Китай хотел бы «здоровой и позитивной конкуренции» с США. а не соперничества.

«Это на международной арене обычное явление. Другими словами, Китай и США могут быть соперниками, но не обязательно противниками, и должны стремиться стать партнерами по сотрудничеству», — сказал Ван И.

Он также подчеркнул, что Китай ни в коем случае не собирается заменять США на международной арене, как некоторые полагают.

«Некоторые американцы рассматривают Китай как стратегического соперника и считают, что Китай заменит США на международной арене. Это стратегическое заключение абсолютно неверное», — подчеркнул глава китайского внешнеполитического ведомства.

Кроме того Ван И подчеркнул, что чем больше Китайская Народная Республика развивается, тем больше её вклад в развитие других стран. Сейчас Китай идёт по пути модернизации и иу него вовсе нет необходимости и желания подменять собой США на мировой арене, ещё раз подчеркнул Ван И.