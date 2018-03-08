Полиция Великобритании: «Отравление» Скрипаля — это покушение на убийство

Лондон, , 08:01 — REGNUM Британская полиция официально объявила «отравление» бывшего полковника ГРУ Генштаба ВС России Сергея Скрипаля, шпионившего на Великобританию, покушением на убийство. Об этом накануне, 7 марта, заявил глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Марк Роули.

Напомним, 5 марта полиция графства Уилтшир сообщила, что два человека были обнаружены в одном из торговых центров города Солсбери с признаками отравления. Оба пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии. Кроме того, госпитализация понадобилась одному их полицейских. который осматривал место происшествия.

Вскоре министр иностранных дел Российской Федерации Борис Джонсон заявил, что пострадавшие — это 66-летний экс-полковник ГРУ Генштаба ВС РФ Сергей Скрипаль, который шпионил на Великобританию, и его 33-летняя дочь Юлия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, речь о бывшем полковнике ГРУ Генштаба ВС РФ Сергее Скрипале. Он преподавал в Военно-дипломатической академии и был арестован Федеральной службой безопасности России в декабре 2004 года.

В ходе следственных мероприятий выяснилось, что Скрипаль во время службы в армии в 1995 году был завербован разведкой Великобритании, которой передавал сведения, составляющие государственную тайну.

9 августа 2006 года Московский окружной военный суд приговорил Скрипаля к 13 годам тюремного заключения в колонии строгого режима, а также лишил звания и государственных наград.

Однако 9 июля 2010 года президент Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал три указа о помиловании ранее осужденных лиц по обвинению в государственной измене. Среди помилованных был и Скрипаль. Помилование Скрипаля было произведено в рамках обмена его и еще нескольких иностранных шпионов на российских граждан, который в США обвиняли в шпионаже в пользу России.