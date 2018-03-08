На Украине начался арест активов «Газпрома»

Киев, , 07:32 — REGNUM Украинские власти приступили к описи и аресту имущества российского публичного акционерного общества (ПАО) «Газпром», которое находится на территории Украины. Об этом сказано в сообщении, размещенном на официальном портале правительства Украины накануне, 7 марта, со ссылкой на премьер-министра Владимира Гройсмана.

Сообщается, что перечень арестованного имущества «Газпрома» на Украине попало имущество компаний «Газпром сбыт Украина» и «Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины», а также ценные бумаги института «ЮжНИИГипрогаз» и «Газтранзита».

Арестованное имущество Киев намерен конфисковать и продать на аукционе.

Гройсман заявил, что позиция Украины в ситуации с «Газпромом» должна быть жесткой и последовательной. Украинские власти намерены любыми способами заставить российскую компанию выполнить решения Стокгольмского арбитража, а также заплатить штрафы, которые были выписаны «Газпрому» украинскими антимонопольными органами.

Кроме того, украинский премьер объявил о том, что Киев намерен добиваться ареста имущества «Газпрома» за рубежом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, руководство «Газпрома» решило расторгнуть все контракты с украинской национальной акционерной компанией (НАК) «Нафтогаз Украины» после того, как коммерческая структура «Стокгольмский арбитраж» вынесла решение по многолетнему спору между компаниями по контрактам на поставку и транзит газа.

Решение арбитража было вынесено в пользу украинской стороны, при этом арбитры мотивировали его тем, что на Украине в последние годы резко ухудшилась экономическая ситуация.

Руководство «Газпрома» заявило, что компания не намерена оплачивать из своего кармана украинские экономические трудности и разрывает все договоры с «Нафтогазом». «Газпром» вернул украинской стороне предоплату за поставки газа в марте и фактически прекратил поставки российского «голубого топлива».

После этого на Украине заговорили об аресте и конфискации активов «Газпрома»