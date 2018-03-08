Минобороны РФ: девятая гуманитарная пауза в Восточной Гуте провалилась

Москва, , 05:29 — REGNUM Девятая гуманитарная пауза в Восточной Гуте (Сирия) не принесла результата: мирные жители не смогли выйти из окруженной террористами местности, сообщил журналистам Юрий Евтушенко, глава российского Центра по примирению враждующих сторон.

Сообщив о гуманитарной паузе в Восточной Гуте, которая продолжалась 7 марта в течение пяти часов, представитель Минобороны РФ сказал, что мирные сирийцы не смогли покинуть анклав.

«Незаконные вооруженные формирования продолжают блокировать выход мирных граждан», — заявил Евтушенко.

Напомним, в Восточной Гуте с 27 февраля 2018 года по поручению российского президента Владимира Путина действует ежедневная гуманитарная пауза: с 9:00 до 14:00 (время местное). Гуманитарным коридором могут воспользоваться в том числе и боевики со своими семьями.

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7 марта пауза была открыта в девятый раз, причем мирные сирийцы снова не смогли ею воспользоваться, поскольку боевики блокируют коридор. На территории Восточной Гуты действуют террористы группировки «Джабхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 марта Евтушенко заявил, что к прежним местам жительства в Сирии на сегодняшний день вернулись более 1,3 млн человек.

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