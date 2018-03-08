Пентагон – о новом оружии России: Мы знали, но все равно огорчились

Вашингтон, , 04:34 — REGNUM Ожидаемая военная угроза со стороны России огорчила Вашингтон, заявил Джон Руд, замглавы Пентагона по политике, выступая в Конгрессе.

Комментируя выступление российского президента Владимира Путина 1 марта 2018 года, в ходе которого он рассказал о новейших видах вооружения РФ, Руд повторил уже ранее сказанное — Вашингтон ожидал, что Москва ведет разработки в оборонной сфере.

«Тем не менее они [слова Путина] нас огорчили, хотя мы и знали, что Россия развивает свои возможности и следили за этим с тревогой», — заявил Руд.

Представитель Пентагона уточнил, что из демонстрации в Москве ясно, что этими разработками российский военно-промышленный комплекс занимался не один год.

При этом он обвинил Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСДМ) и «других соглашений». Со своей стороны он заверил, что Вашингтон соблюдает и будет соблюдать российско-американский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

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Напомним, реакция США на выступление Путина была весьма бурной. Однако Руд сказал после речи российского лидера, что услышал в ней мало нового:

«Я не был удивлен большей частью сказанного»

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 марта в Конгрессе Руд заявил, что вооруженные силы США находятся под угрозой со стороны «ревизионистских держав», то есть России и Китая.

«Американские вооруженные силы остаются самыми мощными в мире, однако наше превосходство размывается, поскольку потенциальные противники модернизируют и наращивают свои обычные и ядерные силы», — пояснил он.

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