Пентагон: Россия размывает военное превосходство США

Вашингтон, , 04:03 — REGNUM Демонстрацией достижений оборонно-промышленного комплекса Россия показала, что военное превосходство США находится под угрозой и его сохранение потребует новых затрат, заявил Джон Руд, замглавы Пентагона по политике, выступая в Конгрессе.

«Китай и Россия стремятся перекроить мировой порядок и изменить территориальные границы, поэтому они представляют все возрастающую угрозу для безопасности США и их союзников, а также партнеров», — заявил Руд.

Замминистра обороны подчеркнул, что Пентагону в сложившейся ситуации нужно дополнительное финансирование. Возрастут затраты на оборону и у американских союзников.

По словам Руда, не стоит ждать снижения «масштаба угроз» со стороны Москвы и Пекина. Россию и Китай он назвал при этом недавно введенным США в оборот термином «ревизионистские державы». Адресуясь к посланию российского президента Владимира Путина Федеральному собранию, Руд сказал:

«Американские вооруженные силы остаются самыми мощными в мире, однако наше превосходство размывается, поскольку потенциальные противники модернизируют и наращивают свои обычные и ядерные силы».

Напомним, 1 марта Путин продемонстрировал общественности новейшие военные разработки России. Особенное впечатление на США произвела ракета с ядерным реактором.

Читайте подробнее: «Видео, пожалуйста»: Путин показал новое оружие России

А также: Военные тайны России и военные сюрпризы Путина

Комментируя это выступление, Руд сказал, что Вашингтон встревожен российским шагом.

«Мы снова живем в эпоху великой конкуренции за власть», — считает Руд.

Читайте подробнее: Пентагон — о новом оружии России: «Опять настала эпоха великой конкуренции»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 марта, выступая в Конгрессе с информацией о готовящихся учениях НАТО на границе с Россией, командующий корпусом морской пехоты США Роберт Неллер заявил:

«Я уверен, что будут демарши и другие действия со стороны Российской Федерации».

Читайте ранее в этом сюжете: В Пентагоне опасаются реакции России на учения НАТО

Читайте развитие сюжета: Пентагон – о новом оружии России: Мы знали, но все равно огорчились