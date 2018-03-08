Додон хочет уголовно наказывать сторонников независимости Приднестровья

Кишинёв, , 02:52 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон 7 марта провел заседание Высшего совета безопасности страны. Как передает корреспондент ИА REGNUM, треть членов ВСБ, включая премьер-министра Павла Филипа, спикера парламента Андриана Канду, министров и депутатов парламента, бойкотировали созванное Додоном заседание.

В их отсутствие Додон и остальные члены совета обсудили ход расследования кражи 1 млрд евро из банковской системы страны, молдавско-приднестровское урегулирование и активизацию сторонников объединения с Румынией.

«Большинство участников заседания выразили решительное осуждение антигосударственных и антиконституционных действий организаций, политических формирований, местных избранников, допустивших акции, направленные на подрыв государственности нашей страны и призывающие к ликвидации государства Республика Молдова. Это абсолютно недопустимо», — заявил Додон.

Он пообещал, что в ближайшее время обратится с письмом в адрес ООН и Совета Европы с жалобой на Румынию.

«Когда соседнее государство на уровне официальных государственных органов — говоря так, я имею в виду некоторые законы, принятые парламентом Румынии, — предпринимает действия, представляющие угрозу государственности Республики Молдова, мне хотелось бы узнать мнение наших внешних партнеров по данному вопросу», — отметил президент.

На заседании обсуждалась опасность дестабилизации ситуации в связи с намерением унионистов провести в Кишиневе в конце марта масштабные мероприятия в поддержку объединения с Румынией.

«Обращаемся к компетентным структурам с требованием предпринять соответствующие шаги в связи с представленной информацией, согласно которой лица, которые прикрывается унионистскими «патриотическими» лозунгами, намерены прибыть в Кишинев для дестабилизации ситуации», — добавил Додон.

Он также предложил внести в действующее законодательство изменения, предусматривающие уголовную ответственность за любые действия, направленные против суверенитета, независимости и «территориальной целостности» Молдавии.

В молдавскую «территориальную целостность» Додон, как и прочие представители молдавской власти, отметим, включает территорию ПМР, на которую претендует Кишинев.

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