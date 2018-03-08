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На Украине осудили Собчак «за Крым» и снятие «политических дивидендов»

Политика

«В 2014 году оправдывала российскую оккупацию»

Киев, 8 марта 2018, 02:44 — REGNUM  Оправданием «оккупации Крыма» и получением политических дивидендов объяснил скандальный украинский сайт «Миротворец» включение в свой черный список кандидата в президенты России Ксении Собчак.

На сайте перечислены причины, по которым Собчак попала «в опалу»:

«Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым в апреле 2014 года. Манипулирование общественно-значимой информацией с целью получения политических дивидендов. В 2014 году оправдывала российскую оккупацию АР Крым».

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Напомним, 6 марта Собчак официально обратилась к украинскому руководству за разрешением отправиться в Крым через территорию Украины.

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На Украине отреагировали на шаг Собчак. Украинский министр иностранных дел Павел Климкин назвал желание Собчак посетить Крым политической шизофренией. Не считая «позитива» в виде уважения к «украинскому законодательству», Собчак действует странно, считает чиновник:

«Но законный въезд для ведения нелегитимной кампании для нелегитимных выборов на оккупированной территории — это точно шизофрения, конечно, политическая».

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В итоге «Миротворец» опубликовал обновленный список, в котором теперь фигурирует Собчак.

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Собчак №2: политическая деятельность и ее плоды

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