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Пушков предложил Порошенко повременить с дележом шкуры неубитого медведя

Политика

Последние копейки за дорогущий нероссийский газ будет платить сам Порошенко

Пушков предложил Порошенко повременить с дележом шкуры неубитого медведя
ParisSeptembre2014
Алексей Пушков

Москва, 8 марта 2018, 01:42 — REGNUM  Торжество украинского президента Петра Порошенко по поводу ожидаемых выплат со стороны России по тяжбе между «Газпромом» и «Нафтогазом» преждевременно, заявил член Совaеда Алексей Пушков в Twitter.

Комментируя заявление Порошенко о том, что Москва заплатит Киеву «все до копейки», Пушков написал:

«Порошенко угрожает: мол, Газпром заплатит все до копейки. Первое: не следует делит шкуру еще не убитого медведя».

«И второе: когда Газпром в итоге все же распрощается с Украиной, последние копейки за дорогущий нероссийский газ будет платить сам Порошенко. Так что пусть готовится», — добавил сенатор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 марта Порошенко в интервью украинским телеканалам заявил:

«Я не имею никакого сомнения, что Украина получит все до копейки. Я заявляю, что этот вопрос абсолютно не о деньгах».

Читайте подробнее: «Это — не о деньгах»: Порошенко выжмет с «Газпрома» «все до копейки»

Также украинский лидер считает, что «теперь» для мира выбор, кому доверять, а кому — нет, очевиден: Россия, по его мнению, показала свою ненадежность, а Украина — свою ответственность.

Читайте ранее в этом сюжете: «Сесть на газовый шантаж»: Порошенко предложил «выбор»: или РФ или Украина

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Расторжение контрактов между «Нафтогазом» и «Газпромом»

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