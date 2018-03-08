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«Позор Германии»: Ослунд о российско-украинском газовом конфликте

Политика

Шведский экономист раскритиковал позицию Германии в конфликте

«Позор Германии»: Ослунд о российско-украинском газовом конфликте
Иллюстрация: Bnews.kz
Газовые споры

Берлин, 8 марта 2018, 01:21 — REGNUM  Правительству Германии должно быть стыдно за свою позицию по поводу российско-украинского газового конфликта. Об этом заявил в своём Twitter шведский специалист по экономике Восточной Европы Андерс Ослунд, известный своими критическими высказываниями в адрес России.

«Позор Германии: «Газпром» отказывает признавать решение международного арбитража с «Нафтогазом», а правительство Германии обвиняет обе стороны», — пишет Ослунд.

«Нафтогаз», в свою очередь, прокомментировал запись следующими словами:

«Что является нормальным способом урегулирования спора, когда одна сторона не выполняет арбитражное решение?»

Дело в том, что 5 марта официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт заявил, что решение «Газпрома» перекрыть газ Украине раздражает европейские власти. Он призвал обе стороны соблюдать решение Стокгольмского арбитража и обеспечить бесперебойность поставок газа в Европу.

В тот же день председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что направил «Нафтогазу» уведомление о расторжении всех действующих контрактов. Глава концерна отмечал, что Стокгольмский арбитраж был некорректен и предвзят в вынесении вердикта. По этой причине «Газпром» решил прекратить сотрудничество с «Нафтогазом».

"Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины», — объяснил расторжение договоров Миллер.

Отметим, что «Газпром» является поставщиком природного газа на Украину. У российского концерна и «Гафтогаза» есть соглашение по транзиту в 2009 — 2019 годах. Так, «Газпром» должен ежегодно передавать не менее 110 млрд м3 газа для его транзита через Украину, и контракт не предполагает штрафов за меньшие объемы транзита.

Судебные тяжбы «Газпрома» и «Нафтогаза» начались в Стокгольском арбитражном суде в 2014 году. В декабре 2017 года Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $4,673 млрд за поставку меньшего объема топлива для транзита в Европу, чем предусмотрено контрактом. С учетом встречных требований, «Газпром» в итоге должен выплатить $2,56 млрд. Кроме того, «Газпром» обязали начать поставки газа на Украину, а «Нафтогаз» — ежегодно закупать у российской стороны 5 млрд кубометров газа. «Газпром» отказался начать поставки в марте из-за отсутствия допсоглашения на поставку газа. В ответ украинская сторона пригрозила российской компании новыми судебными разбирательствами. При этом арбитраж отклонил требования ПАО «Газпрома» по штрафам за незаконно отобранные НАК «Нафтогаз Украины» объемы транзитного газа

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Расторжение контрактов между «Нафтогазом» и «Газпромом»

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