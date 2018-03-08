«Сесть на газовый шантаж»: Порошенко предложил «выбор»: или РФ или Украина

Киев, , 01:29 — REGNUM Доверие мира к России подорвано — в отличие от Украины, заявил украинский президент Петр Порошенко, сообщает «Корреспондент.net».

Комментируя ситуацию с судебным процессом «Нафтогаз» — «Газпром», Порошенко призвал «посмотреть, как реагирует мир» на происходящее:

«Украина, которая полностью выполняет свои обязанности и ответственно относится к своим обязанностям, Украина которая заранее предупредила всех европейских партнеров, что это может быть, но мы сделаем все чтобы выполнить свои обязательства, и Россия, которая отказалась выполнять решение Стокгольмского арбитража и даже пыталась в привычной для себя манере сесть на газовый шантаж».

«Скажите мне, пожалуйста, кто будет далее доверять России, как надежному газопоставщику, кто будет поддерживать «Северный поток-2», — спросил Порошенко.

Напомним, российско-украинское судебное разбирательство по газу продолжается. 28 февраля арбитраж постановил, что «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» компенсацию в сумме (после вычетов) $2,56 млрд за недопоставку газа. Российская сторона с этим решением не согласна и будет оспаривать его.

Между тем, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Киев намерен взыскать с России не только $2,56 млрд, но и 171,859 млрд грн ($6,524 млрд) — за нарушение монопольного законодательства.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 марта Порошенко выразил уверенность в том, что «Украина получит все до копейки» от России. И что это — «вопрос геополитический».

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