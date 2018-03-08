«Это – не о деньгах»: Порошенко выжмет с «Газпрома» «все до копейки»

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Киев, , 01:02 — REGNUM Украинская сторона получит от российского «Газпрома» все, что положено по решению суда, заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает «Корреспондент.net».

Комментируя положение дел с тяжбой между «Газпромом» и «Нафтогазом», Порошенко заявил:

«Я не имею никакого сомнения, что Украина получит все до копейки. Я заявляю, что этот вопрос абсолютно не о деньгах».

По словам украинского политика, вопрос с «Газпромом» — геополитический.

«Позиция Российской Федерации о том, что она не будет платить — это слабая позиция. Как у нас говорят: после драки кулаками не машут», — подчеркнул Порошенко.

Напомним, 28 февраля 2018 года арбитраж обязал «Газпром» выплатить компенсацию в сумме (после вычетов) $2,56 млрд за недопоставку голубого топлива. Россия намерена оспорить это ангажированное решение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 марта украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил: кроме $2,56 млрд Киев намерен отсудить у «Газпрома» 171,859 млрд грн ($6,524 млрд) за нарушение монопольного законодательства.

«Также поручил минюсту скоординировать действия с руководством НАК «Нафтогаз» о возможном аресте активов «Газпрома» по всему миру в случае невыполнения решений Стокгольмского арбитража», — сказал Горойсман.

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