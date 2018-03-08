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Таджикистан и Узбекистан: Возвращение в нормальность

Политика

Готова ли Средняя Азия к перезагрузке?

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Таджикистан и Узбекистан: Возвращение в нормальность
Иллюстрация: Prezident.uz
Шавкат Мирзиёев

Маргарита Князева, 8 марта 2018, 15:44 — REGNUM  

Завтра, 9 марта, состоится первый государственный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан. Предстоящее событие политологи, журналисты и простые наблюдатели называют ни много, ни мало — историческим.

В самом деле — важность встречи сложно переоценить. Уже сам по себе факт прибытия главы Узбекистана в Таджикистан дает основания говорить о судьбоносном прорыве в отношениях между двумя странами. Перенос визита Мирзиёева в Таджикистан вызывало много вопросов хотя бы потому, что с того момента, как он возглавил Узбекистан, новый узбекский лидер наведался к каждому своему среднеазиатскому коллеге, кроме Эмомали Рахмона.

В Таджикистане ждали назначения Шавката Мирзиёева на пост президента Узбекистана, надеялись на то, что его таджикское происхождение подтолкнет к сближению двух стран. В истории взаимоотношений Ташкента и Душанбе накопилось немало острых моментов, невозможность решения которых из-за принципиальных позиций руководителей значительно осложняла жизнь гражданам.

Заминированная граница, споры по ее некоторым участкам, визовый режим, угрозы в связи со строительством гидроэнергетических объектов и множество других аспектов. В результате на минах в мирное время подрываются местные жители, регулярно возникают конфликты на границе, причем зачастую вооруженные, население не может беспрепятственно навещать своих родных, живущих по другую сторону границ, в Таджикистане простаивает промышленность — электроэнергии не хватает не то чтобы создавать новые предприятия, но снижают свои обороты и старые. Более того, до прошлого года и свет в дома подавался по часам.

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Шавкат Мирзиёев
Иллюстрация: Prezident.uz
Шавкат Мирзиёев

И тут президентом становится Шавкат Мирзиёев, провозгласивший разворот к соседям по региону. Он встречается с главами этих стран, с некоторыми и не по одному разу, улаживает вопрос за вопросом. Тем временем все более бросалось в глаза подчеркнутое избегание двусторонней встречи с таджикистанским коллегой.

В связи с этим предположений возникло не много, но они были прямо противоположными. Либо дело было не в прошлом правителе, и стороны все еще не в состоянии достичь того уровня доверия, чтобы решать какие-то важные и принципиальные вопросы, ограничиваясь проведением ярмарок и фестивалей да обещаниями скоро все наладить, либо в условиях, когда к развитию диалога обращено такое внимание, двусторонняя встреча на высшем уровне не может не иметь прорывные итоги, а потому руководство двух стран «накапливает» достаточный пакет сенсационных в региональном масштабе решений.

В одной из бесед таджикистанский политолог, проживающий далеко за пределами родины, попросивший не указывать его имя в публикации, утверждал, что развитие сотрудничества Душанбе и Ташкента топчется на месте из-за нежелания самого Рахмона его налаживать. По мнению аналитика, таджикский президент был заинтересован в публичных угрозах Каримова, чтобы оправдывать невозможность строительства Рогунской ГЭС, так как именно такое положение дел оправдывало бы его перед своим народом за откладывание строительства Рогуна.

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
Иллюстрация: Kremlin.ru
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

С приходом Мирзиёева к власти ситуация кардинально изменилась. Судя по тем словам, которые Шавкат Миромонович сказал, анонсируя свою предстоящую поездку в Душанбе, истина где-то посередине. А сказал он дословно следующее:

«Мы подпишем крупные соглашения — откроется железная дорога, будет налажена поставка электроэнергии. Надо жить, как соседи. Все покинут этот мир, но никто не простит того, кто был в плохих отношениях с соседом. Мы должны ладить со всеми соседями. Это нелегко, но мы должны растопить 20-летний лед».

И необходимость этого налаживания отношений он объяснил довольно просто: мировое сообщество не будет готово к диалогу с Ташкентом, если Узбекистан не наладит добрососедские отношения с ближайшими странами.

Как бы там ни было, визит назначен, и его программа определена. Топить лед, как и положено самой природой, будут в начале весны — 9 и 10 марта. На высшем уровне, как обещают пресс-службы, будут обсуждаться важнейшие вопросы сотрудничества по всем аспектам зарождающегося конструктивного взаимодействия. Запланировано подписание ряда важных документов, которые должны положить конец многолетним спорам.

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Рогунская ГЭС
Иллюстрация: Rushydro.ru
Рогунская ГЭС

Уже сегодня, еще до полного оглашения достигнутых договоренностей, стало принято говорить, что это «неоспоримый позитив», «рассвет», «оттепель», «прорыв» и так далее. Однако пока, даже если будут в тот же день очерчены и разминированы границы, смягчен или вовсе отменен визовый режим, и узбекское руководство предложит свое участие в возведении Рогунской ГЭС, на самом деле, это не будет чем-то из ряда вон выходящим.

Мирзиеев правильно понимает исходящие от Москвы импульсы к реинтеграции региона Средней Азии и, прекрасно понимая ведущее положении в регионе Узбекистана, прикладывает серьезные усилия к тому, чтобы ведомая им страна воспринималась не как конкурент или враг, а как доброжелательный партнер и сосед.

Несмотря на то, что происходящее выглядит как «Большой среднеазиатский взрыв», это все-таки, скорее не революция, а приближение к тому формату построения отношений между странами, который принят в цивилизованном сообществе в XXI веке.

regnum author Маргарита Князева
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Таджико- узбекские отношения
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