Четверг, 8 Марта 2018 года
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В Пентагоне опасаются реакции России на учения НАТО

Политика

«Я уверен: будут демарши»

В Пентагоне опасаются реакции России на учения НАТО
Иллюстрация: Mil.ru
«...Ведь, если враг рискнёт проверить нашу силу, Его мы навсегда отучим проверять...»

Вашингтон, 8 марта 2018, 00:32 — REGNUM  Учения НАТО Trident Juncture («Единый трезубец») непременно вызовут со стороны России ответные действия, заявил генерал Роберт Неллер, командующий корпусом морской пехоты США, на слушаниях в Конгрессе.

Анонсируя готовящиеся в октябре 2018 года маневры на границе с Россией, Неллер заявил:

«Я уверен, что будут демарши и другие действия со стороны Российской Федерации».

Американский генерал уверен, что «это» лишний раз подтверждает сложность положения, в котором находятся «европейские союзники» США. По его словам, они нуждаются в военном присутствии США в регионе, потому что Пентагон способен защитить их от России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 марта Неллер заявил, что в октябре — ноябре 2018 года у российских границ НАТО проведет грандиозные учения: в маневрах будут задействованы 45 тыс. военных.

В мероприятии будут участвовать «десятки и десятки» кораблей и самолетов. Учения пройдут у берегов Норвегии. По словам генерала, они станут «самыми крупными учениями с амфибиями со времен пика холодной войны».

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Обострение отношений России и НАТО
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