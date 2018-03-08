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На Украине пересчитали «крымских дезертиров»

Политика

Киев объявил в розыск более четырех тысяч жителей Крыма, не пожелавших в 2014 году дальше служить в ВСУ

На Украине пересчитали «крымских дезертиров»
U.S. Army Europe Images
ВСУ

Киев, 8 марта 2018, 00:04 — REGNUM  Более четырех тысяч жителей Крыма объявлены на Украине в розыск за дезертирство, сообщает 7 марта пресс-служба украинской военной прокуратуры.

Речь идет о 4266 военнослужащих, в 2014 году не уехавших из Крыма для дальнейшей службы в рядах ВСУ.

«Всего в розыске находятся 4266 военнослужащих, которые в 2014 году не прибыли из АР Крым для дальнейшего прохождения военной службы. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного статьёй «Дезертирство», — указано в сообщении пресс-службы украинского ведомства.

Напомним, в период воссоединения Крыма с Российской Федерацией части ВСУ, расквартированные на полуострове, по соображениям экономии в значительной степени комплектовались местными жителями.

По итогам проведенного в Крыму всенародного референдума в марте 2014 года абсолютное большинство крымчан проголосовало за отделение от Украины и воссоединение с Российской Федерацией.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный Киев не признаёт волю жителей Крыма и считает территорию полуострова частью Украины.

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Воссоединение Крыма с Россией

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