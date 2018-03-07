Белый дом изучает ситуацию с отравлением экс-разведчика ГРУ в Солсбери

Вашингтон, , 23:56 — REGNUM Власти США изучают информацию об отавлении в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом заявила на брифинге 7 марта официальный представитель Белого дома Сара Сандерс, передаёт телеканал RT.

Как сообщается, в ходе брифинга пресс-секретарю был задан вопрос о том, можно ли инцидент с отравлением Скрипаля сравнивать с отравлением брата лидера КНДР Ким Чен Нама в Куала-Лумпуре в минувшем году.

«В настоящее время это изучается», — сказала Сандерс, пообещав, что Белый дом будет держать СМИ в курсе событий.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня в Скотленд-Ярде сообщили, что квалифицируют отравление Сергея Скрипаля и его дочери как покушение на убийство. По данным британских правоохранителей, отравление было совершено при помощи нервно-паралитического отравляющего вещества.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия почувствовали себя плохо и были госпитализированы 5 марта в британском Солсбери. Медики оценивают их состояние как критическое.

Напомним, что в 2006 году Скрипаль был приговорён в России к 13 годам тюрьмы за передачу данных о российских агентах разведки в Европе британской службе. В 2010 он был освобождён в обмен на российских разведчиков.

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