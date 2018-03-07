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В Сирии более 1,3 млн человек вернулись в свои дома

Политика

Процесс возвращения к мирной жизни в Сирии идет сложно

В Сирии более 1,3 млн человек вернулись в свои дома
Сирия

Дамаск, 7 марта 2018, 23:49 — REGNUM  По данным министерства обороны Российской Федерации более 1,3 млн сирийцев вернулись к прежним местам жительства в Сирийской Арабской Республике. Такое заявление сделал сегодня, 7 марта, начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Евтушенко.

«Всего на сегодняшний день в Сирии к прежним местам проживания возвратились свыше 1 млн 300 тыс. человек», — рассказал Евтушенко.

Он отметил, что за последние три дня более тысячи сирийцев вернулись в свои дома в провинции Алеппо. Они вышли из зоны деэскалации Идлиб по гуманитарному коридору.

Также Евтушенко отметил, что девятая гуманитарная пауза в Восточной Гуте прошла безрезультатно. В связи с этим генерал-майор призвал лидеров незаконных вооружённых формирований немедленно прекратить репрессии в отношении местных жителей.

Напомним, ранее представитель Центра по примирению генерал-майор Владимир Золотухин заявил, что часть боевиков, находящихся в Восточной Гуте, намерена покинуть осажденный анклав по гуманитарному коридору, предоставленному сирийскими войсками.

Читайте развитие сюжета: Минобороны РФ: девятая гуманитарная пауза в Восточной Гуте провалилась

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Война в Сирии

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