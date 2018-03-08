Четверг, 8 Марта 2018 года
09:24:16 МСК

Прокуратура Греции предъявила обвинения арестованным неонацистам

Политика

Все участники группировки днем ранее были задержаны в Афинах

Прокуратура Греции предъявила обвинения арестованным неонацистам
heroix
Греция

Афины , 8 марта 2018, 00:27 — REGNUM  Греческая прокуратура предъявила обвинения задержанным участникам неонацистской группировки, 7 марта передает агентство Associated Press.

Семерых неонацистов, днем ранее задержанных в Афинах, обвиняют в хранении огнестрельного и холодного оружия и взрывчатых веществ, а также организации поджогов и взрывов.

Как передавало ИА REGNUM, 6 марта антитеррористическое отделение греческой полиции провело аресты и обыски в отношении неонацистской группировки в столице и пригородах Афин.

В ходе контртеррористической операции у участников группировки были изъяты коктейли Молотова, 50 кг взрывчатых веществ, наркотические средства, огнестрельное и холодное оружие.

Согласно первоначально опубликованной информации, арестованных неонацистов — участников греческого отделения международной группировки «Combat 18» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было пятеро.

Читайте ранее в этом сюжете: В Греции ликвидирована группировка неонацистов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Усиление правых в Европе
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить