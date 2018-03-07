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Часть боевиков намерена покинуть Восточную Гуту по гуманитарному коридору

Политика

Гуманитарная ситуация в Восточной Гуте обостряется

Часть боевиков намерена покинуть Восточную Гуту по гуманитарному коридору
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Террористы

Дамаск, 7 марта 2018, 23:00 — REGNUM  Часть боевиков, которые находятся в анклаве Восточная Гута в Сирии, намереваются его покинуть через гуманитарный коридор. Об этом сегодня, 7 марта, сообщил журналистам представитель центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин.

Он рассказал, что по информации, полученной центром по примирению враждующих сторон от сирийской стороны, в связи со складывающимся гуманитарным положением в районе Восточная Гута часть боевиков всерьез рассматривают возможность выхода из города Дума вместе с семьями через гуманитарный коридор.

При этом те боевики, что решили продолжить оборонятся в Восточной Гуте, считают данный акт как измену.

Напомним, сирийские военные открыли гуманитарный коридор в Восточной Гуте. Им могут воспользоваться не только мирные жители, но и боевики, которые также могут взять с собой семьи.

Восьмая гуманитарная пауза началась сегодня в Восточной Гуте. Гуманитарным коридором никто не воспользовался.

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Война в Сирии

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