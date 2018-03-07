СБ ООН призвал к исполнению резолюции по Сирии

Нью-Йорк, США, , 23:29 — REGNUM Совет безопасности ООН призвал к исполнению условий резолюции 2401 по перемирию в Сирии, 7 марта передает агентство Reuters.

О требовании Совбеза сообщил журналистам постоянный представитель Нидерландов в ООН Карел ван Остером.

«Обсуждалось прекращение военных действий (в Сирии — прим. ИА REGNUM ). Совет безопасности повторил свой призыв к осуществлению резолюции 2401», — заявил ван Остером по итогам заседания.

Заседание СБ ООН, созванного по просьбе Великобритании и Франции, проходило в закрытом формате.

Напомним, резолюция СБ ООН 2401 о 30-дневном прекращении огня в Сирии была единогласно принята 15 членами Совбеза 24 февраля.

Перемирие в Сирии нарушается террористическими группировками, такими как «Джебхат Ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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