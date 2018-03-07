Новое правительство Германии может столкнуться с визитом Петра Порошенко

Киев, , 22:17 — REGNUM Новое коалиционное правительство Германии может столкнуться с неожиданным визитом украинского президента Петра Порошенко, вознамерившегося обсудить с Берлином судьбу газопровода «Северный поток — 2», сообщает 7 марта телеканал «112 Украина», ссылаясь на заявление президента Украины.

По информации телеканала, Петр Порошенко почему-то уверен, что в ближайшие несколько дней будет сформировано новое правительство Германии.

«В течение двух-трёх недель я собираюсь посетить Германию. Я приветствовал Германию с формированием коалиции. Уверен, что будет сформировано новое правительство», — цитирует слова Порошенко украинский телеканал.

При этом Порошенко подчеркнул, что протест Украины против строительства газопровода «Северный поток — 2» поддержан такими мощными державами как Дания, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва.

«Я очень оптимистичен относительно защиты интересов Украины и относительно эффективной и скоординированной позиции по строительству «Северного потока — 2», — заявил украинский президент.

Стоит отметить, что официальные лица ФРГ пока ничего не сообщали о намерении проводить переговоры с президентом Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный Киев опасается потерять доходы от транзита российского газа через газотранспортную систему Украины.

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